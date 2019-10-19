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Bakanın çağrısıyla 'Tarçın' ve 'Gofret'i sahiplendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

  MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Pergel' adını verdiği köpeği bakanlık bahçesine getirerek bakımını üstlenmesi Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi (AYAL) öğrencilerine örnek oldu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Pergel' adını verdiği köpeği bakanlık bahçesine getirerek bakımını üstlenmesi Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi (AYAL) öğrencilerine örnek oldu. Öğrenciler, barınaktan aldıkları iki köpeği sahiplendi. Öğrenciler, artık cep telefonu yerine 'Tarçın' ve 'Gofret' ismini verdikleri köpeklerle ilgileniyor.

Bakan Selçuk, Temmuz ayı başında sahiplendiği 'Pergel'in bakımının bakanlık bahçesinde yapılmasını sağlarken, her okulun kendi bahçesinde kendi Pergel’ini beslemesi için çağrı yaptı. Bakanın bu çağrısına uyarak barınaktan köpek sahiplenen okullardan birisi de Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi oldu. Çankaya'daki hayvan barınağından sahiplenilen iki köpeğe 'Tarçın' ve 'Gofret' adı verildi. Okul bahçesindeki kulübelerinde kalan 'Tarçın' ve 'Gofret' kısa zamanda bütün öğrencilerin ilgi odağı oldu.

CEP TELEFONU YERİNE KÖPEKLERLE İLGİLENİYORLAR

Köpekleri sevip dolaştıran, bakımına destek olan öğrenciler, artık okula çok daha severek gelmeye başladıklarını söylediler. Üniversite sınavına hazırlanan bazı öğrenciler sınav stresinin köpekler sayesinde azaldığını belirtirken, bazı öğrenciler de artık cep telefonu ile ilgilenmek yerine köpekleri sevip, onlarla oyun oynadıklarını dile getirdi. 12’nci sınıf öğrencisi Erol Yılmaz, "Dışarı çıktığımızda bir hayvan görüyoruz ve yani sonuç olarak motive ediyorlar, psikolojik olarak çok olumlu etkiliyorlar bizi, biz de onları olumlu etkilemeye çalışıyoruz. Bu şekilde geçiniyoruz" dedi. 12'inci sınıf öğrencisi Olgu Üstün ise, köpeklerle arkadaş gibi olduklarını ifade ederek, “Mesela o gün mutsuzsunuz, hani arkadaşlarınızla aranız iyi değil, sınavdan kötü falan not aldınız, hani çıkabilirsiniz, bir bakabilirsiniz, sevebilirsiniz istediğiniz zaman gezdirebilirsiniz. Bir nevi arkadaşınız gibi oluyor" diye konuştu.

'BAKIMINA ÖĞRENCİLER DESTEK VERİYOR'

Okul Müdürü Melike Yetim, köpeklerin öğrencilerle çok iyi anlaştıklarını vurgulayarak "Başta psikolojileri biraz bozuktu. Genç, ergen olan Tarçınımız yere yapışıyordu, hiçbir şekilde tasmayla dışarıya çıkmıyordu;, ama öğrencilerimizin ilgisiyle değişti. İlgi çok fazla, akşam çıkışlarda da çok fazla gelen giden oluyor. O yüzden çok keyifliler diye düşünüyorum. Kuru mamayla ve pişmiş etle besleniyorlar. Gündüz çocuklar ders aralarında, teneffüslerde gezdiriyorlar, onun harici akşam çıkışlarda ve sabah erken saatlerde zaten geziyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) -

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