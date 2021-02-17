Bakanlar Akar ile Soylu’ya suikast planı davasında karar açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast talimatı aldığını itiraf eden bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar’a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Bakar ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman A., duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken, diğer tutuksuz sanık Levent Ö., sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek sanık Bakar’ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö.’nün ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bakar, mahkemedeki son sözünde, "Bu eylemi gerçekleştirmedim. Teşebbüs etsem ceza verin ama ben eylemi gerçekleştirmeden teslim oldum" dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Bakar’ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, diğer iki sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatına hükmetti.

