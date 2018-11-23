Bakanlar Albayrak ve Gül, üniversitelilerle buluştu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Üniversitesi’nde 'Öğrencilerle söyleşi' etkinliğine katıldı.

Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen ‘öğrencilerle söyleşi’ etkinliğinin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin artık senaryoları bozan bir ülke olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye artık senaryoları bozan bir ülke olmuştur ve iddia sahibi bir ülke haline gelmiştir. Türkiye artık yön verilen değil, tüm dünyaya yön veren, adalet duygusuyla misafir ettiğimiz mültecilere kucak açış şeklimizle ekonomide kendi ayakları üzerinde duran yerli ve milli, bir o kadar da evrensel bir ülke olmuştur. Devlet ve hükümet olarak sizlere, üniversitelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Büyük fotoğrafı görerek Türkiye'nin emin ellerde olduğunu bilin" dedi.

Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öğrencilerle yaptığı ‘Türkiye 2023 Projeksiyonu’ konulu söyleşisiyle devam etti.

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