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Bakanlar Albayrak ve Turhan Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

Bakanlar Albayrak ve Turhan Trabzon'da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonlu Gençler Derneğini ziyaret etti.

Bazı ziyaret ve programlar için kentte bulunan Albayrak ve Turhan, Trabzonlu Gençler Derneğinde, Trabzonspor taraftarlarıyla bir araya geldi.

Kendisine hediye edilen bordo mavili formayı giren Berat Albayrak, taraftarlarla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Albayrak ve Turhan daha sonra rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen AK Parti İl Başkanı Haydar Revi'yi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzonspor

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