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Bakanlar, Demirci’de pazar esnafıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde programlara katılan Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan Demirci pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Manisa’nın Demirci ilçesinde bir dizi program için gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan Demirci programlarının sonunda Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Manisa’nın Demirci ilçesinde programlara katılan Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan Demirci pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Manisa’nın Demirci ilçesinde bir dizi program için gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan Demirci programlarının sonunda Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve Demirci protokolüyle birlikte bakanlar öğrencilere kitap dağıtarak sohbet etti. Okul hakkında bilgi aldıktan sonra Bakan Pekcan, Bakan Kasapoğlu ve Bakan Turan Demirci pazarını ziyaret etti. Pazar esnafları kendilerini ziyaret eden bakanlara meyve ikramında bulunmayı ihmal etmedi. Bakanlar Demirci’deki programlarının ardından helikopterle Manisa’nın Kula ilçesine geçti.

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