Bakanlar, deprem bölgesinde çalışmalardaki son durumu açıkladı: "1 yılda tamamlanacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Tüm olumsuzluklara rağmen en ücra köşelere ulaşmaya çalıştık. Dünyada hiçbir ülke 5 yıkıcı depremin altından kalkabilecek kabiliyette değildir. Dirençli bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Afetin oluşturduğu hasarı gidermek için çaba göstermekteyiz.

Hiçbir güvenlik problemi yaşanmamış, devletimiz bir asayiş olayının gerçekleşmemesi büyük bir gayreti ortaya koymuştur.

48 binin üzerinde AFAD'ın burada dağıttığı çadır var. Vatandaşımıza her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. Evi hasarsız olan vatandaşlarımız da çok doğal olarak talepleri oluyor. Biz bunları da karşılamaya çalışıyoruz.

Biz bugüne kadar, işimizi tamamlamadan çıkmadık. Elbette ki hüzünlüyüz, şehirlerimiz yıkıldı. İnsanlarımızı kaybettik. Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu güçlü bir şekilde ayakta tutmak zorundayız.

"DEPREMİN İZLERİNİ TAMAMEN SİLENE KADAR BURADAYIZ"

Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu geleceğe dair ayakta tutmak zorundayız. Hayatımızda ilk defa ilkleri görüyoruz. Adıyamanlı hemşehrilerimize insanlarımız kendi evlerine girene kadar, depremin izleri, elbette ki manevi izleri silinmez. Depremin izlerini tamamen silene kadar çıkmayacağımızı söylemek istiyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları şöyle;

"Tüm Adıyaman'ımızın başı sağ olsun. Şehrin sanayicisinin, hocalarının, akademisyenlerinin fikirlerini alacağız. Üstüne koya koya depremden etkilenen 11 ilimizde tüm Türkiye tek yürek olarak ilk andan itibaren seferberlik ruhu ile çalışıyoruz.

Kızılay'ımız, AFAD'ımız, belediyelerimiz, STK'larımız, milletimiz Adıyaman'ız için çalışmaları sürdürüyoruz. Son ana kadar çalışmaları sürdüreceğiz. Şehirlerimizin inşa ve ihya süreçlerini koordine ediyoruz.

"1 MİLYON 250 BİN BİNA EŞ ZAMANLI OLARAK İNCELENDİ"

Hasar tespit çalışmalarını ekiplerimiz ile yürüttük. Dün Kilis'teydik. Yeni Kilis'e dair çalışmaları takip ettik. Konutlarımızı inşa etmek için çalışmaları hızla yürütüyoruz. 1 milyon 250 bin bina eş zamanlı olarak incelendi. 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı.

Kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 1 yılda vereceğiz."



