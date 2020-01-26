Bakanlar deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı

ELAZIĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Elazığ'daki hastanelerde serviste 153, yoğun bakımlarda ise 32 hastanın takip edildiğini belirterek, "Serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz bölgelerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." ifadelerini kullandı.

24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2,5 yaşındaki çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.