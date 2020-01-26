Bakanlar deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı

"Göçük altındaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Şükürler olsun, şimdi de burada 2 vatandaşımızın sesine ulaşılabildi, onlarla diyalog kurulabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Zannediyorum kısa bir süre sonra bize müjdeli haber verecekler. Bunun ötesinde 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu."

Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerini izledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bazı kuruluşların yardım toplama talebinde bulunduğunu, bunu da çok makul bulmadıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu koordinasyon içinde yapmak durumunda olduğumuzu hem sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler AFAD üzerinden defalarca ifade etmeye çalıştık. Çünkü ihtiyaçların ne olduğunu biliyoruz ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı söz konusu olabilir. Daha önce bunun istismarıyla defalarca herkes karşılaştı, biz karşılaştık."

- TOBB, 40 tır yardım gönderdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 40 tır dolusu gıda ve giysi gönderdiğini dile getiren Soylu, "Temel ihtiyaçlarımızı ilettik onlar yardımcı olmak istediler. İlçe kaymakamlarımız köyleri tek tek geziyor. Ne ihtiyaç varsa çadırından battaniyesine, giyeceğine kadar sağlıyoruz. Sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. AFAD üzerinden nereye bağış yapılabileceğini ifade ettik. Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bağışları kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

"Tüm kurumlarımız koordinasyon içindeyiz. Muhakkak bizim de eksiklerimiz var. Çünkü çok beklemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız." diyen Soylu, devletin sıcak yüzünü vatandaşla bir araya getirmeye çalıştıklarını aktardı.