Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem bölgesinde yaraların hızla sarılması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlar bölgeye hızla intikal ederek, gelişmelerle ilgili bilgi aldı, çalışmaların sevk ve idaresini sağladı.

İlk saatlerden itibaren bölgede bulunan Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, başta kurtarma faaliyetleri olmak üzere yardım faaliyetleri, depremzedelerin barınma sorunları gibi birçok konunun koordinesini sağlayarak, depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için çalışmalara başladı.

Geçici barınma merkezleri ile ilgili çalışmaları koordine eden Bakanlar, depremzedelere geçici barınma imkanı sağlanan spor salonu ve diğer alanları ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor, talepleri dinliyor.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da yerinde incelemelerde bulunan Bakanlar, hasarlı binaların tespiti ve depremzedeler için yapılacak yardımları koordine ediyor.