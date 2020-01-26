Bakanlar Elazığ'daki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı

Kurum, kriz masasında ilgili tüm bakanlıkların gelen talepler doğrultusunda cevap vermeye gayret gösterdiğini dile getirerek, bir vali yardımcısı koordinasyonunda şehirdeki hasar tespit çalışmalarının koordinasyonunun yapıldığını, hızla hasar tespitlerine ekiplerin yönlendirildiğini aktardı.

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettiklerini söyledi.

Vatandaşların bir an önce muhtarlar aracılığıyla kaymakamlıklara müracaat edebileceğini, kendilerinin de başvuru yapabileceğini ifade eden Kurum, "Müracaat edip bize bildirmeleri gerekiyor ki; biz de hızlı bir şekilde bu hasar tespitlerini yapıp, vatandaşlarımızın binasının durumunu tespit edip, eğer az hasarlı ise veya hasarsız ise duruma göre binaya geçmesine müsaade edebilmemiz açısından." dedi.

- "Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik"

"Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var." ifadelerini kullanan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlarla ilgili Valilik kanalıyla tebligat yapıldı ve yıkım sürecini başlattık. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut. 529 ağır hasarlı, orta hasarlı 5, az hasarlı 199 binamız var.

Diyarbakır il ve ilçelerine baktığımızda Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkık, 16 ağır hasarlı, 4 orta ve 232 de az hasarlı binamız söz konusu."