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Bakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ın babasının cenazesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:17 | Son Güncelleme

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz (89), Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Bakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ın babasının cenazesine katıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz (89), Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz'ı acılı gününde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yalnız bırakmadı.
Gaziantep'te özel bir hastanede, yaşlılığa bağlı tedavi gören EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın babası Türkmen Yılmaz, dün gece vefat etti. Ölümü ile yakınlarını üzen Türkmen Yılmaz'ın cenazesi, bugün yaşadığı Nizip ilçesinin Kesiktaş Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisindeki cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, protokol üyeleri ile Yılmaz'ın oğlu EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve yakınları katıldı.
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Türkmen Yılmaz, mahalle mezarlığında defnedildi.

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Bakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ın babasının cenazesine katıldıBakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ın babasının cenazesine katıldıBakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ın babasının cenazesine katıldıBakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ın babasının cenazesine katıldı

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