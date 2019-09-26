Bakanlar Gül ve Bakan Kasapoğlu Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuklarımızı bu çapulculara yem etmeyeceğiz. Çocuklarımızı kitapla, sporla buluşturacağız. Çocuklarımızı sokakta bulmadık, sokağa dağa değil spor merkezlerine götürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gaziantep'teki Beykent Stadyumu'nun açılışına katıldı.

Burada koruşan Gül, İstanbul'daki deprem nedeniyle herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Gaziantep'teki gençlerin spora ve gençlik merkezlerine yönelik ihtiyaçları konusunda Bakan Kasapoğlu'nun çok hassas davrandığını ifade eden Gül, bu nedenle Kasapoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Gül, Gaziantep'in kültür, sanayi, gastronomi ve turizm alanında olduğu gibi sporda da başkent olmasını arzuladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sporda daha iyi noktalara gelebilmek için bu tür merkezler önemli kilometre taşlarıdır. Çocuklarımız maddi ve manevi olarak daha iyi yetiştirsin diye bu tesisleri gençlerimiz için hizmete sunuyoruz. Bizim inancımızda gençler, geleceğimizdir. O yüzden geleceğe en iyi yatırım gençliğe yapılanlardır. Bu yüzden yatırımı gerçekleştiren Şehitkamil Belediye ekibine teşekkür ediyorum."