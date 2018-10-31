Bakanlar Gül ve Kurum Hatay Tanıtım Günleri'nin açılışını yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terörün demokratik düzenin, birliğin, kardeşliğin en büyük düşmanı olduğunu vurgulayarak, "Birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza kasteden terör örgütleriyle mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğiz." dedi.

Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın en büyük zenginliğinin birliği, beraberliği ve hoşgörüsü olduğunu ifade etti.

"Hatay" denilince akla milli mücadelenin geldiğini belirten Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kente önemli yatırımların kazandırıldığını anlattı.

Amanos Tüneli'nin de bölgeyi kalkındıracağını dile getiren Gül, Hatay'ın kültürde ve sanatta da öncü olduğunu söyledi.

- "Terör, kardeşliğin düşmanıdır"

Adalet Bakanı Gül, Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yargılamanın sürdüğünü, saldırıyı gerçekleştirenlerin hesap verdiğini bildirerek, şöyle devam etti: