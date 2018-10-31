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Bakanlar Gül ve Kurum Hatay Tanıtım Günleri'nin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Terör demokratik düzenin, birliğin, kardeşliğin en büyük düşmanıdır. Birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza kasteden terör örgütleriyle mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğiz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Aslında burası (AKM) bizim ileride millet bahçesi yapacağımız alan. Buranın projelerini çalıştırıyoruz. Çok kısa zamanda burayı Ankara'ya, Ankaralıların hizmetine kavuşturacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terörün demokratik düzenin, birliğin, kardeşliğin en büyük düşmanı olduğunu vurgulayarak, "Birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza kasteden terör örgütleriyle mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğiz." dedi.

Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın en büyük zenginliğinin birliği, beraberliği ve hoşgörüsü olduğunu ifade etti.

"Hatay" denilince akla milli mücadelenin geldiğini belirten Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kente önemli yatırımların kazandırıldığını anlattı.

Amanos Tüneli'nin de bölgeyi kalkındıracağını dile getiren Gül, Hatay'ın kültürde ve sanatta da öncü olduğunu söyledi.

- "Terör, kardeşliğin düşmanıdır"

Adalet Bakanı Gül, Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yargılamanın sürdüğünü, saldırıyı gerçekleştirenlerin hesap verdiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, FETÖ, PKK ve DEAŞ'la etkin mücadeleyi sürdürüyor. Kanlı ve kirli yöntemlerle, istikbalimizi kıskaca almaya, istiklal ve istikbalimizi diz çöktürmeye kimse muktedir olamayacaktır. Terör demokratik düzenin, birliğin, kardeşliğin en büyük düşmanıdır. Türkiye olarak da birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza kasteden terör örgütleriyle mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

- "Millet bahçesi yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise Hatay'ın milli mücadelede önemli bir yeri olduğunu, şehrin Türkiye'ye sığınan Suriyelilere de ev sahipliği yaptığını belirtti.

Etkinliğin düzenlendiği AKM ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kurum, "Aslında burası bizim ileride millet bahçesi yapacağımız alan. Buranın projelerini çalıştırıyoruz. Çok kısa zamanda burayı Ankara'ya, Ankaralıların hizmetine kavuşturacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Gül ve Kurum Hatay Tanıtım Günleri'nin açılış kurdelesini kesti.

İki bakan daha sonra özel olarak hazırlanan künefeyi keserek vatandaşlara dağıttı.

Açılış programına milletvekilleriyle çok sayıda davetli katıldı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Hatay Tanıtım Günleri

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