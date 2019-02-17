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Bakanlar Gül ve Selçuk, Keçiören’de seçim irtibat bürosu açılışına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 19:11 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bu ittifak sırtını ancak ve ancak millete dayayan bir ittifaktır.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bu ittifak sırtını ancak ve ancak millete dayayan bir ittifaktır. Başkaları sırtını terör örgütlerine dayasın dursun, sırtını PKK/PYD’ye dayasın dursun, biz ancak ve ancak aziz milletimize sırtımızı dayarız" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım Keçiören Atapark Mahallesi’nde seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.
Keçiören Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok’un adına açılan seçim irtibat bürosunun açılış törenine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve milletvekilleri katıldı.
Açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "31 Mart zaferi şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’de 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’yla yola çıktık. Biz, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandırmak için önce memleketim dedik, önce Ankara dedik, önce Keçiören dedik yola çıktık. İşte bu ittifak sırtını ancak ve ancak millete dayayan bir ittifaktır. Başkaları sırtını terör örgütlerine dayasın dursun, sırtını PKK/PYD’ye dayasın dursun, biz ancak ve ancak aziz milletimize sırtımızı dayarız" dedi.
Cumhur İttifakı’nın mimarının halk olduğunu aktaran Bakan Gül, "Allah sizden razı olsun. Milletimizin, devletimizin huzuru için Cumhurbaşkanımız da gece gündüz çalıştı. Bugün Cumhur İttifakı’yla bu istikrarı kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Biz birileri belediye başkanı olsun, şu olsun, bu olsun diye değil, memleketimiz daha iyi olsun diye siyaset yapıyoruz. Memleketimiz büyüsün diye siyaset yapıyoruz. Evimizdeki huzur artsın diye siyaset yapıyoruz. Annelerimiz ağlamasın diye siyaset yapıyoruz. Bizim derdimiz budur. Bizim derdimiz Türkiye’yi daha büyütmek, bizim derdimiz ekmeğimizi daha büyütmek derdidir. Evimizde ki huzuru, memleketimizde ki huzuru kimse bozamayacak" ifadelerini kullandı.
Ülke düzenini bozmaya çalışan teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüklerinin altını çizen Bakan Gül, "Biz Türk’üyle, Kürt’üyle kardeşiz, 82 milyonuz. Burada bu mahallede şurada Türk var, burada Kürt var, Alevi var, Sünni var, kız almışız, kız vermişiz. Biz etle tırnak gibiyiz, bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz Allah’ın izniyle" diye konuştu.
Cumhur İttifakıyla, millete sırtını dayadıklarını kaydeden Bakan Gül, şunları kaydetti:
"AK Parti gitsin de ne olursa olsun’ diyenler, bu ülkede hiçbir çivi çakmamış bu ülkeye dair projesi olmayan insanlar, AK Parti, bu ülkenin birliğinin teminatıdır. Recep Tayyip Erdoğan istikrarın teminatıdır, kardeşliğin teminatıdır."
Bütün canlıların insanlığa emanet olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Bu seçim parti seçimi değil, bizim derdimiz Keçiören’i büyütmek, bizim derdimiz Türkiye’yi daha büyütüp kalkındırmak. Partili partisiz herkesten oy istiyoruz destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız"
Keçiören’deki hizmetlere herkesin şahit olduğunu söyleyen Bakan Selçuk ise, şunları kaydetti:
"Siz şahitsiniz, burada yaşıyorsunuz ve gördünüz, yaşadınız. Buraya geldiğiniz için bizi çok mutlu ettiniz. Biz buradayız, Keçiören’deyiz, sizin yanınızdayız hemşehrileriniz olarak el eleyiz, kol kolayız, diz dizeyiz. Bundan sonra ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız ve size güveniyoruz."

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