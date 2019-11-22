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Bakanlar Gül ve Soylu'dan Gaziantep'te sağlık tesisleri açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

Bakanlar Gül ve Soylu'dan Gaziantep'te sağlık tesisleri açılışı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan semt polikliniği ile aile sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Reşit Mehmet-Lütfiye Yılmaz Semt Polikliniğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yapımı tamamlanan sağlık tesisinin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Yatırımların devam etmesi temennisinde bulunan Soylu, "Bugün Nizip'te ikinci bir asalet hadisesi yaşıyoruz. Hayırsever aile, 3 milyonun üzerinde maliyetli polikliniği ilçeye kazandırdı." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Yılmaz ailesine teşekkür ederek, "Doğdukları yere, komşularına hizmet versinler diye bir semt polikliniği kazandırdılar. Burada çocuk polikliniği de olacak. Sağlık Müdürlüğü burada her türlü personeliyle, hemşehrilerimize hizmet edecek. Nizip'e hayırlı olsun." diye konuştu.

Gül ve Soylu konuşmaların ardından semt polikliniğinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakanlar ve protokol üyeleri daha sonra ise Mehmet Özcan Aile Sağlığı Merkezinin açılış törenine katılarak, merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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açılış Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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