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Bakanlar, konteyner kent yapılacak alanda incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığspor tesisleri alanında yapılacak olan bin kişilik konteyner kent alanında incelemelerde bulundu.Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6.8’lik depremde mağdur olan vatandaşlar için bakanlıklardan çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığspor tesisleri alanında yapılacak olan bin kişilik konteyner kent alanında incelemelerde bulundu.
Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6.8’lik depremde mağdur olan vatandaşlar için bakanlıklardan çalışmalar devam ediyor. Bakanlar Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca, Elazığspor tesislerinin bulunduğu arazide kurulacak olan bin kişilik konteyner kent alanında yapılan tesviye çalışmalarını inceledi.
“2 bin kişilik konteyner kent kuruyoruz”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanımızla yaptığımız değerlendirmede özellikle ağır hasarlı sayısının fazla olabileceği düşüncesiyle sayıyı fazla tutma değerlendirmeleri olduğunu söyledi. Elbette ki çadırlar, spor salonları ve okullarla bu meseleyi gördüklerini belirten Bakan Soylu, “Ama açılacak, okullar açıldıktan sonra vatandaşımızın muhakkaktır ki ağır hasarlı olarak evlerinde kalabilmelerini izin vermemiz de doğru değildir. Burada geçici olarak bir konut merkezi gerçekleştiriyoruz, geçici konteyner. Elimizde şuanda hemen bin tane var. Bin daha da hemen getirteceğiz. Ve çeşitli vilayetlerimizde de var. Tamamen bu meselelere yönelik olarak. Aslında daha da fazla var. Başka yerlerde olan konteynerlerimiz var. Eğer ihtiyaç olursa onları da buraya getirtiriz. Ama bu söylediğim bin artı bin yeni konteynerler, hiç kullanılmamış konteynerler. Şuanda alt yapısına hemen başladırlar zaten. Özel idaremiz vasıtasıyla başladılar. Yarın genel çalışmaları yapacağız. En geç 15 gün içerisinde burada içerisinde soğuk, sıcak su giderinin olduğu aynı zamanda lavabosunun, banyosunun olabildiği, kısmen mutfağının olduğu tek katlı konteyner konutlar burada gerçekleştireceğiz. Camisinden merkezine kadar sosyal alanlar planlandı. Burayı tam geçici bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Toplam 2 bin kişilik. Aynı zamanda burada bir sağlık tesisi ilk adımda meydana getirilecek. Öbür bini de Doğukent de şehir hastanesinin olduğu alanda. İlk önce buna başlıyoruz. Topyekun bir planlamanın içerisine giriyoruz. Son olarak bir vatandaşımıza daha ulaşıldı. Bizim değerlendirmemize göre bir vatandaşımız daha var. Ona ulaşılmaya çalışıyoruz” dedi.

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