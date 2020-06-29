Bakanlar Kurulu 20 Gün Aranın Ardından Toplanıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler ve ardından başlayan normalleşme süreciyle ilgili olarak 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak uygulamalar bugün düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak.

Bakanlar Kurulu 20 gün aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından toplanacak. Son olarak 9 Haziran’da toplanan Bakanlar Kurulu’nun bugün saat 15 civarında biraraya gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nun normalleşme süreci konusunda aldığı kararları ve varsa yeni tedbir kararlarını açıklayacak. Son günlerde vaka sayılarında görülen artış sonrası bazı bölgelere yönelik olarak yeni kısıtlamalar getirilmesi de beklentiler arasında.

Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada gerekli görülmesi halinde bazı kısıtlamalara geri dönülebileceğini ifade etmişti.

Toplantının akşam saatlerine kadar sürmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararlara yönelik açıklamasını saat 19 civarında yapması bekleniyor.

