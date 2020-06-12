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Bakanlar Kurulu teşvik paketini kabul etti

12.06.2020 18:13 | Son Güncelleme

Almanya’da piyasayı canlandırmayı hedefleyen teşvik paketinin ilk bölümü Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi.

Bakanlar Kurulu teşvik paketini kabul etti

Paket, katma değer vergisinin altı ay için düşürülmesini, ailelere çocuk başına 300 euro ödenmesini öngörüyor.Almanya'da Bakanlar Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, korona krizini aşmak üzere planlanan 130 milyar euroluk teşvik paketinin önemli bir bölümü kabul edildi. Teşvik paketi, tüketimin yeniden canlandırılmasını hedefliyor. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, paketi "Krizden güçlenerek çıkmak istiyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Teşvik paketinin özellikle dar gelirli aileler ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yarar sağlaması öngörülüyor.

Katma değer vergisi düşürülecek

Gıda, mobilya veya elektrikli ev aletleri satan market ve mağazalarda altı ay boyunca alışverişin daha ucuza yapılmasını hedefleyen teşvik paketinde, katma değer vergisinin düşürülmesi planlanıyor. 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında birçok ürünün katma değer vergisinin yüzde 19'dan yüzde 16'ya, gıda ürünlerinin katma değer vergisinin ise yüzde 7'den 5'e düşürülmesi öngörülüyor. Federal Hükümet, katma değer vergisinin düşürülmesi ile eyalet ve belediye yönetimlerine fazladan yük binmemesi için yaklaşık 19 milyar 600 milyon euroluk kaynak ayırdı.

Ancak katma değer vergisinin düşürülmesinin tüketimi canlandırmaya katkı sağlayıp sağlamayacağı ise tartışma yaratıyor. Birçok vatandaşın, özellikle dayanıklı tüketim mallarını satın almada tereddüt edeceği, krizin geçmesini bekleyebileceği tahmin ediliyor. Gıda ürünlerinde katma değer vergisinin düşürülmesi ise fiyatları sadece birkaç cent etkileyeceği belirtiliyor.

Çocuk başına 300 euro

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen teşvik paketinde ailelere her çocuk için 300 euro verilmesi, bu paranın iki taksit halinde Eylül ve Ekim aylarında ödenmesi planlanıyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bu ödemeyi kriz döneminde sıkıntı çeken "Çocuklu milyonlarca aileye bir teşekkür” olarak değerlendirdi. Ancak, yıllık geliri 85 bin 900 euronun üzerinde olan ailelere ödenecek para, gelir vergisi beyanı sırasında denkleştirilecek, böylelikle yüksek gelirli aileler dolaylı olarak bu parayı geri ödemiş olacak. Bir kereliğe mahsus olarak ödenecek 300 euronun, piyasaları ne kadar canlandıracağı da soru işareti yaratan konular arasında bulunuyor.

Teşvik paketinde ayrıca çocuklarını tek başına yetiştiren anne ve babalar için de yardım öngörülüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılması ve çocukların evde kalması nedeniyle işe gidemeyen, daha az çalışmak zorunda kalan bu kesimin gelirinde düşüş kaydedildi. Bu nedenle, tek başına çocuk yetiştirenlerin daha az vergi ödemesi planlanıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere 25 milyar euro

Bakanlar Kurulu'nun kararına göre, küçük ve orta ölçekli firmaların işletme giderlerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor. Alman hükümeti, bunun için yaklaşık 25 milyar euro kaynak ayırdı. Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu teşvik sayesinde işletmelerin hayatta kalmasının ve ekonomik canlanma yeniden sağlandığında faaliyetlerini sürdürebilmelerinin hedeflendiğini ifade etti. Bu teşvikler ile özellikle restoran ve kafeler ile pazarlarda satıcılık yapanları ve seyahat acenteleri gibi işletmeleri kapsıyor. Paket kapsamında ayrıca vergi kolaylıkları da öngörülüyor.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararların 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olabilmesi için 29 Haziran'da Federal Meclis ile Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde de onaylanmasıgerekiyor.

Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önde gelen isimleri geçen hafta 130 milyar euroluk teşvik paketinde uzlaşma sağlamıştı.

dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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