Bakanlar Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmenler Kupası'nı tanıttı

Türkiye genelinde öğretmenler arasında futsal, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında düzenlenen 'Türkiye Öğretmenler Kupası'nın tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı programla yapıldı.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının işbirliğinde Turkcell'in sponsorluğunda ve spor federasyonlarının katkılarıyla düzenlenen Türkiye Öğretmen Kupası heyecanı 21 Ekim’de, il birinciliği müsabakaları ile başladı. İl birincilikleri, 31 Ekim’de belli olacak. 8 bölgeye ayrılan il birinciliği müsabakalarının ardından, 4-12 Kasım tarihleri arasında bölge birincilik müsabakaları yapılacak. Bölge birincileri, Öğretmenler Haftası'nda Ankara'ya gelerek, Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek. Turnuva sonucunda ilk 3'te yer alan takımlara kupa, madalya ve başarı belgesi verilecek.

SELÇUK: HIRSLI OLMAYIN, TUTKULU OLUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu tür faaliyetleri sadece yarışma, etkinlik olsun diye yapmadıklarını belirterek, "Aslında biz gönülleri birleştirmeye çalışıyoruz, elele tutuşmayı sağlamaya çalışıyoruz ve spor vasıtasıyla, sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, sporun toplumun sağlığını koruyup geliştirdiğine dikkat çekerken, spor faaliyetlerinin aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyeti niteliği taşıdığını da söyledi. Farklı illerden kupaya katılan öğretmenlerden maça davet aldığını belirten Selçuk, öğretmenlere 'hırslı olmayın' uyarısında bulundu. Selçuk, "Bir şey hissediyorum, öğretmenlerimiz çok hırslılar. Biz eğitimde hırsı tercih etmeyiz, tutkuyu tercih ederiz. Tutkulu olmayı önemseriz, hırslı olmayı önemsemeyiz. Bu anlamda öğretmenlerimizin bu yarışmalarda birinci olmasını, sonuncu olmasını, bunların hepsini güzel buluyoruz. Çocuklarımızın sizlerin yaptığı faaliyetlere, spora bakarak özenmelerini istiyoruz, sizlerin bu coşkusunu yüreklerinde hissetmelerini istiyoruz. Çocukların sportif faaliyetlere daha fazla yönelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.