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Bakanlar Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmenler Kupası'nı tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bakanlar Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmenler Kupası'nı tanıttı Türkiye genelinde öğretmenler arasında futsal, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında düzenlenen 'Türkiye Öğretmenler Kupası'nın tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı programla yapıldı.

Bakanlar Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmenler Kupası'nı tanıttı

Türkiye genelinde öğretmenler arasında futsal, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında düzenlenen 'Türkiye Öğretmenler Kupası'nın tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı programla yapıldı.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının işbirliğinde Turkcell'in sponsorluğunda ve spor federasyonlarının katkılarıyla düzenlenen Türkiye Öğretmen Kupası heyecanı 21 Ekim’de, il birinciliği müsabakaları ile başladı. İl birincilikleri, 31 Ekim’de belli olacak. 8 bölgeye ayrılan il birinciliği müsabakalarının ardından, 4-12 Kasım tarihleri arasında bölge birincilik müsabakaları yapılacak. Bölge birincileri, Öğretmenler Haftası'nda Ankara'ya gelerek, Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek. Turnuva sonucunda ilk 3'te yer alan takımlara kupa, madalya ve başarı belgesi verilecek.

SELÇUK: HIRSLI OLMAYIN, TUTKULU OLUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu tür faaliyetleri sadece yarışma, etkinlik olsun diye yapmadıklarını belirterek, "Aslında biz gönülleri birleştirmeye çalışıyoruz, elele tutuşmayı sağlamaya çalışıyoruz ve spor vasıtasıyla, sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, sporun toplumun sağlığını koruyup geliştirdiğine dikkat çekerken, spor faaliyetlerinin aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyeti niteliği taşıdığını da söyledi. Farklı illerden kupaya katılan öğretmenlerden maça davet aldığını belirten Selçuk, öğretmenlere 'hırslı olmayın' uyarısında bulundu. Selçuk, "Bir şey hissediyorum, öğretmenlerimiz çok hırslılar. Biz eğitimde hırsı tercih etmeyiz, tutkuyu tercih ederiz. Tutkulu olmayı önemseriz, hırslı olmayı önemsemeyiz. Bu anlamda öğretmenlerimizin bu yarışmalarda birinci olmasını, sonuncu olmasını, bunların hepsini güzel buluyoruz. Çocuklarımızın sizlerin yaptığı faaliyetlere, spora bakarak özenmelerini istiyoruz, sizlerin bu coşkusunu yüreklerinde hissetmelerini istiyoruz. Çocukların sportif faaliyetlere daha fazla yönelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

KASAPOĞLU: SPOR TOPLUMU OLMAK İÇİN ENGEL KALMADI

Bakan Muharrem Kasapoğlu ise, öğretmenlerin turnuvayla birlikte sahaya indiğini ifade ederken, "Bu sporla ilgili boyutu; çünkü onlar hep sahadalar. Çocuklarımızın yarınlara hazırlanmasında, ülkemizin kutlu yürüyüşünde öğretmenlerimizin özverisi ve fedakarlığı hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek kadar büyük" dedi. Türkiye'nin spordaki gelişiminin özellikle tesisleşme noktasında önemli bir noktaya ulaştığını kaydeden Kasapoğlu, "Bu bize ülkemizin spor toplumu olması önünde hiçbir engelin kalmadığını gösteriyor. Ancak spor toplumu olma yönünde sporun tabana yayılması çerçevesinde aşama kat etmemiz gereken pek çok konu var. Aile ve eğitim odaklı spor stratejilerini geliştiremediğimiz müddetçe maalesef tesislerimizi yeteri kadar verimli kullanmayacağız" mesajınız verdi.

AMPUTE MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU: HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Barış Telli, ataması yapılan ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirterek, "Sincan ilçesi olarak voleybol takımı kurduk. İddialıyız, ilk iki maçımızı çok rahat aldık. Finallerdeyiz" diye konuştu. Öğrencilerine de hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Telli, "Benim hayalim hep futbolcu olmaktı, dünya çapında örnek bir sporcu olmaktı. Annem ‘oğlum senin gelecek nesile dokunman, öğretmen olman gerekiyor’ dediğinde, annemin sözünü dinleyerek öğretmen oldum. Şimdi gelecek nesillere de bunu anlatıyorum, hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Programdan görüntü
-Bakanların açıklaması
-detay

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)-

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