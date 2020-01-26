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Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 01:23 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik" dedi.

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu

Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hasar gören binalara ilişkin "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 25 konut yıkık, 29 metruk bina yıkık olduğu, ağır hasarlı 418 binanın, orta hasarlı 4 bina, bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık" diye konuştu.
Riskli, ağır hasarlı binalara yönelik kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirileceğini aktaran Kurum, "Tespitlerimizi yapacağız, bu çerçevede hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek projeyi gerçekleştireceğiz. TOKİ bünyesinde yaptığımız 400 rezerv konutumuz var. Bu konutlardan da yapacağımız kesin hasar tespit sonucunda vatandaşlarımıza hak sahibi olma imkânını vereceğiz. Diğer taraftan da Elazığ'da belirleyeceğimiz birkaç alanda da konutlar üreteceğiz ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını inşallah en kısa zamanda gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.
'UYGUN OLMAYAN PROJELERE GEREKLİ İŞLEMİ YAPACAĞIZ'
Bakan Kurum, yıkılan binalara yönelik ihmal tespitinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"Mustafa Paşa mahallemizde enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair oturan vatandaşlarımızın böyle bir durumu, şikayeti var. Enkaz çalışmalarını bitireceğiz, tamamlayacağız. Eğer betonarme projesine uygun olmayan bir durum söz konusuysa da hem bu işlemi yapanlarla ilgili hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız ama enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bunun dışında da diğer binalarımızda da böyle bir durum söz konusu olması halinde kanuni işlemlerimizi bu noktada yapacağız."

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Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu

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