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  4. Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (3)

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 01:55 | Son Güncelleme

SOYLU: 15 BİNİ AŞKIN KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altından 44 kişinin sağ çıkarıldığını belirterek, "Göçük altındaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz.

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (3)

SOYLU: 15 BİNİ AŞKIN KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altından 44 kişinin sağ çıkarıldığını belirterek, "Göçük altındaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Şükürler olsun, şimdi de burada 2 vatandaşımızın sesine ulaşılabildi, onlarla diyalog kurulabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Zannediyorum kısa bir süre sonra bize müjdeli haber verecekler. Bunun ötesinde 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu" şeklinde konuştu.
'İSTİSMAR OLABİLİR'
Bakan Soylu, bazı kuruluşlardan gelen yardım toplama taleplerini makul bulmadıklarını aktardığı konuşmasında, "Bunu koordinasyon içinde yapmak durumunda olduğumuzu hem sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler AFAD üzerinden defalarca ifade etmeye çalıştık. Çünkü ihtiyaçların ne olduğunu biliyoruz ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı söz konusu olabilir. Daha önce bunun istismarıyla defalarca herkes karşılaştı, biz karşılaştık" dedi.
'HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'
Depremin siyasallaştırılmaya çalışıldığını aktaran Soylu, şunları söyledi:
"Bu konuda tek bir cümle dahi etmek istemiyorum ama inanın hayatın her şeyini bir siyaset çerçevesi içine, varlık ve yokluk içine sığdırmak isteyenleri de burada görüyoruz. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var ama burası bitene kadar ben şahsen bir değerlendirme yapmayacağım. Çiğlikler kalbimizi, içimizi acıtmıyor mu, acıtıyor. Tahammül edeceğiz. Bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız."
ASILSIZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA AÇILACAK
Soylu, sosyal medyada asılsız paylaşım yapanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin harekete geçtiğini belirterek, "Eğer Türkiye'deki bir sosyal medya kullanıcısı bunu yapabiliyorsa bunu bulmama ihtimalimiz trilyonda bir değildir, buluruz. Allah'a şükür devletimiz o konuda iyi bir noktaya gelmiş durumda, birçoğunu da bulduk. Yurt dışında ise tespit ederiz gereğini de yaparız. Netice itibarıyla hukuki işlemi başlatırız. Yurda geldiği zamanda bunun hesabını sorarız."

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Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu (3)

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