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Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazda ekiplerin sismik araştırma (ses dinleme) yaptığı Mustafa Paşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ

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