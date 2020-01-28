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Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığ'da cemevinde depremzedeleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığ'da cemevinde depremzedeleri ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da cemevinde depremzedelerle görüştü.

Bakanlar Soylu ve Koca, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından helikopter ile depremden zarar gören kırsal bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.

Daha sonra Ehlibeyt Cemevi ve Kültür Merkezine geçen Soylu ve Koca, buraya yerleştirilen depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini iletip, bir süre sohbet etti.

Bakanlar daha sonra valilik tarafından cemevinde yapılan yemek dağıtımını inceledi.

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