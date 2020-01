Bakanlar Soylu ve Kurum, Elazığ'da canlı yayına konuk oldu

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremine ilişkin "Türkiye bu depremde çok büyük bir duygudaşlık yaşadı. Halen depolarda boşalmayı bekleyen tırlar var." dedi.

Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Kanal 23 ve Kanal Fırat televizyonlarının ortak canlı yayınına katılarak, Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan sürecin ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Soylu, depremden kısa bir süre sonra Elazığ’a geldiklerini, kurumlar arasında çok hızlı bir koordinasyon sağlandığını ve kurumların uyum içinde çalıştığını söyledi.

Öncesinde alınacak önlemin deprem sonrası 7 kata kadar maliyetinin arttığını gördüklerini belirten Soylu, deprem öncesi alınacak tedbirlerin önemine değindi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunun karşılandığını anlatan Soylu, "İlk kez insansız hava araçlarını bir depremde kullandık ve her tarafa görüntü aktardık. 2 bin 800 kurtarmacı, 5 binden fazla teknik personel, 2 bin 500 civarında da sağlık çalışanı geldi. Özellikle arkadaşlarımız çadır, battaniye, ısıtıcı, yatak ihtiyacı gibi her gereken temin edildi. Şu an beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ardından hasar tespitleri ve depremzedelerin taleplerini dinleyeceğiz. Psikolojik sosyal destek de aynı zamanda sahada veriliyor. Oyuncağından tüpüne kadar her türlü ihtiyaç malzemesi sevk ediliyor. Eksik illa vardır." diye konuştu.