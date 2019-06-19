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Bakanlar Soylu ve Pakdemirli selin yaşandığı Çamlıktepe’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.Dün yaşanan sel sonrası gece Trabzon’a gelerek Vali İsmail Ustaoğlu ve İlçe Kriz Koordinasyon Merkezi yetkililerinden bilgi alan Bakanlar Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde karayolu ile afet bölgesine geldi.

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli selin yaşandığı Çamlıktepe’de

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Dün yaşanan sel sonrası gece Trabzon’a gelerek Vali İsmail Ustaoğlu ve İlçe Kriz Koordinasyon Merkezi yetkililerinden bilgi alan Bakanlar Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde karayolu ile afet bölgesine geldi. Buradan beraberindekiler ile birlikte Çamlıktepe mahallesine geçen Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, ekiplerden bilgi aldı.

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