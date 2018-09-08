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Bakanlar, sular altında kalacak Yusufeli'ni havadan inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

 ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, baraj ve hidroelektrik santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerini helikopterle havadan inceledi.

Bakanlar, sular altında kalacak Yusufeli'ni havadan inceledi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, baraj ve hidroelektrik santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerini helikopterle havadan inceledi.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, askeri helikopterle geldiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde, baraj ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak yeni yerleşim yerini helikopterle havadan inceledi. Yusufeli baraj projesinde de havadan incelemelerde bulunan iki bakanı taşıyan helikopter Yusufeli futbol sahasına indi. Bakanları Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Yusufeli Kaymakam'ı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile Yusufeli Barajı yüklenici firması sahibi işadamı Nihat Özdemir karşıladı. Bakanlar, ilçede yeni yerleşim yeri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
İLÇE SULAR ALTINDA KALACAK
Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise sayılı en yüksek barajlarından biri olacak Yusufeli, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacak olması nedeniyle yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek. 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. 150 yıllık tarihinde 6 kez ilçe merkezi yeri değiştirilen ve son yerinde 1950 yılında kurulun Yusufeli ilçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalarda sona geliniyor.
YUSUFELİ BARAJI VE HES
558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında, 270 metre temelden yüksekliği ile Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy yeni yerleşim alanına taşınacak.

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Bakanlar, sular altında kalacak Yusufeli'ni havadan incelediBakanlar, sular altında kalacak Yusufeli'ni havadan incelediBakanlar, sular altında kalacak Yusufeli'ni havadan incelediBakanlar, sular altında kalacak Yusufeli'ni havadan inceledi

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