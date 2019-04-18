Bakanlar, 'Trabzon Tanıtım Günleri'ni açtı

Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Trabzon Tanıtım Günleri', Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle ziyarete açıldı. 'Tabzon Tanıtım Günleri', Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılış törenine Bakanları Albayrak, Turhan ve Varank'ın yanında AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Halk oyunu gösterileri ile başlayan törende daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Bakan Turhan, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Bakan Varank ise geleneksel hale getirilen Trabzon Günleri'nin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu Trabzon'un kültürü ve değerleri ile gurur duyduklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da ilklerin şehri olan Trabzon'un, düzenlenen bu etkinlikle kültürünü ve değerini tanıtmasının büyük önem taşıdığını belirterek, tüm Ankara halkını etkinliğe davet etti. Konuşmaların ardından bakanlar Mustafa Varank, Cahit Turhan ve Berat Albayrak, kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

