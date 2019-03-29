Bakanlar Varank ve Kasapoğlu iş insanlarıyla buluştu

MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmanlı döneminde önemli bir ticaret ve sanayi merkezi olan Manisa'nın Kula ilçesinin eski günlerini yakalayabilmesi için 31 Mart seçimlerinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kula ilçesini ziyaret eden Varank, organize sanayi bölgesi yönetimi ve ilçedeki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Varank, AK Parti hükümeti olarak 17 yıldır aynı şevk ve heyecanla, dur durak bilmeden çalıştıklarını, çalışmaya devam ettiklerini, Türkiye'nin her bir ilinin potansiyelini daha da ileriye taşımayı önemsediklerini belirtti.

Manisa'da savunma, otomotiv, yaş ve kuru meyve sebze teknolojileri, makine ve kalıpçılık alanlarını öncelikli sektörler olarak belirlediklerine işaret eden Varank, "Bu noktada firmalara danışmanlık hizmeti veriyor, çalışanlarını eğitiyoruz.

Kuru meyve ve sebze üretiminde katma değeri artırmak istiyoruz.

Bunun için yenilikçi kurutma sistemlerinin yer alacağı bir merkez kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.