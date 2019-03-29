Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Manisa'da

MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa sanayisinin sunulan destekleri etkin bir biçimde kullanarak geliştiğini ve güçlendiğini belirterek, "17 yılda bin 500'ün üzerinde firmaya teşvik belgesi vererek, 24 milyar liralık sermaye yatırımını destekledik." dedi.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde soğutma endüstrisine parça üreten bir fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üretim bölümünde kaynak yaparak, işçilerle sohbet etti.

Aynı işletmede bölge sanayicilerine hitap eden Varank, gittikleri her ilde sanayicilerle fikir alışverişinde bulunduklarını, üretimin nabzını tutup sorun ve önerileri dinlemeyi önemsediklerini belirtti.

Her ilin potansiyelini daha ileriye taşımak adına önemli bir gayret ortaya koyduklarını anlatan Varank, "Manisa sanayisi de sunduğumuz desteklerin etkin bir biçimde kullanılmasıyla gelişti ve güçlendi. Burada 2002 yılında sadece 58 firma, 200 milyon liralık yatırım teşvik belgesine sahipti. 17 yılda bin 500’ün üzerinde firmaya teşvik belgesi vererek 24 milyar liralık sermaye yatırımını destekledik." diye konuştu.