Bakanlar Varank ve Pakdemirli Samsun'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Samsun'da bir dizi incelemede bulundu.

İlk olarak kente gelen Bakan Varank, beraberindeki protokol üyeleriyle Tekkeköy ilçesinde bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası ile Yeşilyurt Limanı'nı ziyaret etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Varank, daha sonra kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte askeri helikopterle bir süre bölgeyi havadan inceledi.

Bakanlar Varank ile Pakdemirli daha sonra sanayi bölgesindeki bazı fabrikalara ziyarette bulundu.

Kentteki incelemeleri devam eden Varank ve Pakdemirli'ye Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti.

