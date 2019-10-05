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Bakanlar ve milletvekilleri siyasete futbol arası verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 23:19 | Son Güncelleme

AK Parti 29.

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam’da bulunan bakanlar ve AK Partili milletvekilleri, siyasetteki becerilerini futbol sahasına taşıdı.

AK Parti kampı için Kızılcahamam’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bazı milletvekilleri, toplantıdan arta kalan zamanda futbol oynadı. Mevlüt Çavuşoğlu ve takımı maça iddialı başlarken, kıran kırana geçen mücadele her iki takım da çok sayıda gol attı. Maçın devre arasında oyunu değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, karşı takıma yüklenirken, Bakan Çavuşoğlu ise, "Efendim buna sahada ve masada güçlü Türkiye denilir" diye karşılık verdi. Bakan Varank, Bakan Çavuşoğlu’nun takımı için, "Skoru resetlediler" ifadelerini kullandı.

Centilmenlik tavsiyesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise, “Her iki takım da centilmence, kardeşçe ve dostça mücadele ediyor. Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi centilmenliği tavsiye ediyoruz. Sonuna kadar mücadele, sonuna kadar kardeşlik diyoruz" dedi.

Bir önceki kampta oynanan maçın yıldızı olan İzmir milletvekili Alpay Özalan, vefat eden amcası İbrahim Özalan’ın cenazesine katıldığı için maçta yer almadı.

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