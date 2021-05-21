Bakanlara sorduğu soru gündem olmuştu! Anadolu Ajansı Musab Turan'ın görevine son verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptıkları basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Anadolu Ajansı muhabirlerinden Musab Turan, bakanlara şu soruyu yöneltti:
"Bu narko-bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve 19 yıllık AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Çarşıda pazarda metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız tek kelime etmiyor.
Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum; Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım 3.5 yaşındaki oğlumun yüzüne bakarken ben utanıyorum. Sizlerin çocukları yok mu?"
Bakan Varank, muhabir Turan'ı şov yapmakla eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi... Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir. Dolayısıyla birtakım gayri ciddi insanların, yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir. Biz gerekle terör mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede başarılı bir hükümetiz."
Anadolu Ajansı, muhabir Musab Turan'ın iş akdini feshetti.
AA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iş akdi feshedilmiştir.
Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.
Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı’nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.
Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur.
Ayrıca "Gri Pasaport" ve "Basın Kartı"nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."