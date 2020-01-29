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Bakanlardan deprem bölgesine okul yaptıracak iş insanlarına teşekkür

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 02:59 | Son Güncelleme

Bakanlardan deprem bölgesine okul yaptıracak iş insanlarına teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye okul yaptıracak iş insanlarına teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı yapıldığını bildirdi. Bölgeye okul yaptıracak iş insanlarıyla ilgili Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kolin İnşaat'ın sahibi Celal Koloğlu Beyefendi, yıkımına başladığımız okulun yerine hemen 24 derslikli bir okul inşaatı başlatıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine Elazığlı hemşehrimiz. Final Okulları sahiplerinden İbrahim Taşel Beyefendinin öncülüğünde 24 derslikli bir okul daha yapılıyor. Elazığ'ımıza hayırlı olsun."

Sağlık Bakanı Koca da toplantıyla ilgili Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Elazığlı hemşehrimiz, Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Küçükel Ezberci'ye teşekkür ediyoruz. Depremde hasar gören 24 derslikli bir okulumuzun yapımı için kendisinden söz aldık. Milli Eğitim Bakanımıza ve Elazığlılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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