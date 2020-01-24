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Bakanlardan 'deprem' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündemi depremin ardından Bakanlar, Twitter hesaplarından açıklamada bulundu.

Bakanlardan 'deprem' mesajı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündemi depremin ardından Bakanlar, Twitter hesaplarından açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah korusun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de paylaşımında, "Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiyem. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da paylaşımında, ''Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun'' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Bakan deprem paylaşım açıklama

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