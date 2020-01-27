Bakanlardan Elazığ açıklaması

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmaları yerinden izlemek üzere bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirterek, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te bin konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını söyledi.

Orta hasarlı evler için 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi verileceğini bildiren Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi. İçişleri Bakanı köylerde yıkılan evler için ise 16 bin lira destek vereceklerini kaydetti.

Koca: Hastanelerde 86 yaralı var

Sağlık Bakanı Koca ise hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralı olduğunu belirterek 18 yaralının yoğun bakımda tedavi gördüğünü, aralarında durumu kritik ya da ciddi olanların bulunmadığını açıkladı.