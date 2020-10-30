Bakanlardan İzmir'de önemli açıklamalar

Açıklamalardan satır başları şöyle; BİNALİ YILDIRIM: Şu anda hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak. Biraz sonra Bakanlarımız gerekli detaylı açıklamaları yapacaklar. Arama kurtarmada geldiğimiz en son durumu sizlere aktaracaklar. Benim söyleyeceğim şudur; değerli İzmirliler başta olmak üzere Ege'de Marmara'da bu büyük felaketi, bu büyük depremi yaşayan, hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kayıplarımız var, umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşerilerimizi de sağ salim kurtarırız. MURAT KURUM: Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 114 artçı deprem meydana geldi. Tabi deprem aynı zamanda Çanakkale'de Manisa'da Muğla'da Aydın ilimizde hissedildi. Arama tarama faaliyetleri şu an için bütün illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizde sorun problem gelmedi. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şu an için 17 enkazımız var, enkaz altında vatandaşlarımız var.

12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımıza her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan veya herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir. 4 binamıza ilişkin her binada her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmaktadır. Ve bu ekiplerle afet koordinasyon merkezi iletişim halindedir. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımıza her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan veya herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmaktadır. Yardım kuruluşlarımız şu anda 12 bin kişiye yemek vermişlerdir, gıda ile ilgili ihtiyaç söz konusu değildir. BEKİR PAKDEMİRLİ: Geçmiş olsun diyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem anında ben de Cumhurbaşkanımızla bir randevum vardı, haber alınca yönümüzü bu tarafa çevirdik geldik. Hızlı bir şekilde ben sahaya intikal ettim. Bu gece burada plan ve program yapılıyor. Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız.