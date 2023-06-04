HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakanlardan peş peşe paylaşımlar geldi! 'İlk toplantı' notuyla duyurdular

Bakanlardan peş peşe paylaşımlar geldi! 'İlk toplantı' notuyla duyurdular

04.06.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD Başkanlığında düzenlenen başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara ilişkin afet yönetimi ile ilgili ilk toplantıyı yaptığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, toplantıya ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Bakanlık Birim Amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanlardan peş peşe paylaşımlar geldi! 'İlk toplantı' notuyla duyurdular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevdeki ilk toplantısını AFAD Başkanlığında gerçekleştirdi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ilk bakanlık binasında ilk toplantısını yaptı.

"BİLİMİN YOL GÖSTERİCİLİĞİNDE, EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız."

ff

ADALET BAKANI TUNÇ, İLK TOPLANTISINI YAPTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Bakanlık Birim Amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

f3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!
Naci Görür'den korkutan 'Marmara depremi' açıklaması! Büyüklük için aralık verdi: 11 ilin toplamından...Naci Görür'den korkutan 'Marmara depremi' açıklaması! Büyüklük için aralık verdi: 11 ilin toplamından...
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi

'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi

Kritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti

Kritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti

İç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu

İç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a veda etti!

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a veda etti!

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.