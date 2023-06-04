Bakanlardan peş peşe paylaşımlar geldi! 'İlk toplantı' notuyla duyurdular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevdeki ilk toplantısını AFAD Başkanlığında gerçekleştirdi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ilk bakanlık binasında ilk toplantısını yaptı.

"BİLİMİN YOL GÖSTERİCİLİĞİNDE, EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:



"AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız."

ADALET BAKANI TUNÇ, İLK TOPLANTISINI YAPTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Bakanlık Birim Amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.



