Bakanlardan rest: Johnson Başbakan olursa biz yokuz

Johnson’ın Brexit konusundaki sert tavrının başka isimleri de istifaya itebileceği belirtiliyor.İngiltere'de Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit'in hararetli savunucularından Boris Johnson'un başbakan seçilmesi halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı. BBC'de katıldığı bir canlı yayında Brexit ve Johnson ile ilgili görüşlerini dile getiren Hammond, "Boris Johnson'ın yeni başbakan olması halinde, hükümetteki koşulların 31 Ekim'de anlaşmasız bir ayrılığı gerektireceğini anlıyorum. Bu benim hiçbir zaman kabul edebileceğim bir şey değil" diye konuştu.

Hammond, yeni başbakanın Johnson olması halinde May'in Çarşamba günü resmi olarak görevinden ayrılmasını beklemeden istifasını sunacağını söyledi.

Diğer yandan Adalet Bakanı David Gauke da Johnson'ın seçilmesi halinde Çarşamba günü görevinden çekileceğini açıkladı. Sunday Times'a konuşan Gauke, anlaşma olmadan gerçekleşecek bir Brexit'in İngiltere için "ulusal bir aşağılama" olacağını dile getirdi.

Diğer bakanlar da ayrılabilir

İki bakan da, Johnson'ın ön gördüğü program göz önüne alındığında, istifa etmemeleri halinde hükümetten ihraç edileceklerini savunuyor. Muhafazakar Parti'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart gibi bazı diğer Brexit karşıtı üyelerinin de Johnson'ın başbakan olması halinde görevlerinden ayrılabilecekleri belirtiliyor.