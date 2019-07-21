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Bakanlardan rest: Johnson Başbakan olursa biz yokuz

21.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

İngiltere’de Maliye ve Adalet Bakanları, Boris Johnson’ın başbakan seçilmesi halinde istifalarını sunacaklarını açıkladı.

Bakanlardan rest: Johnson Başbakan olursa biz yokuz

Johnson’ın Brexit konusundaki sert tavrının başka isimleri de istifaya itebileceği belirtiliyor.İngiltere'de Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit'in hararetli savunucularından Boris Johnson'un başbakan seçilmesi halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı. BBC'de katıldığı bir canlı yayında Brexit ve Johnson ile ilgili görüşlerini dile getiren Hammond, "Boris Johnson'ın yeni başbakan olması halinde, hükümetteki koşulların 31 Ekim'de anlaşmasız bir ayrılığı gerektireceğini anlıyorum. Bu benim hiçbir zaman kabul edebileceğim bir şey değil" diye konuştu.

Hammond, yeni başbakanın Johnson olması halinde May'in Çarşamba günü resmi olarak görevinden ayrılmasını beklemeden istifasını sunacağını söyledi.

Diğer yandan Adalet Bakanı David Gauke da Johnson'ın seçilmesi halinde Çarşamba günü görevinden çekileceğini açıkladı. Sunday Times'a konuşan Gauke, anlaşma olmadan gerçekleşecek bir Brexit'in İngiltere için "ulusal bir aşağılama" olacağını dile getirdi.

Diğer bakanlar da ayrılabilir

İki bakan da, Johnson'ın ön gördüğü program göz önüne alındığında, istifa etmemeleri halinde hükümetten ihraç edileceklerini savunuyor. Muhafazakar Parti'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart gibi bazı diğer Brexit karşıtı üyelerinin de Johnson'ın başbakan olması halinde görevlerinden ayrılabilecekleri belirtiliyor.

Hammond, daha önce Alman Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, olası bir Johnson hükümetinin oluşması halinde güvensizlik oyuna giderek itiraz hakkını da kullanabileceğini ifade etmişti.

Diğer yandan Sunday Times, çok sayıda Muhafazakar Partili milletvekilinin Brexit karşıtı Liberal Demokrat Parti'ye geçme planlarının olduğunu bildirdi. Johnson yeni başbakan seçilmesi halinde söz konusu milletvekilleri olmadan parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlayamayacak.

Yeni başbakan Salı günü açıklanacak

Theresa May'den boşalan başbakanlık koltuğu için en güçlü aday olarak görülen eski Dışişleri Bakanı Johnson, Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığın ateşli savunucularından biri olarak öne çıkmıştı. Başbakan seçilmesi halinde Brexit konusunda sert bir tavır takınması beklenen Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de anlaşma olmaksızın Birlik'ten ayrılmasından yana.

May'in 7 Haziran'da Muhafazakâr Parti'nin liderliğinden istifa etmesinin ardından parti liderliği için yarışan adaylar arasında eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile halen görevde olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt sona kalan iki isim olmuştu.

İlk turu 13 Haziran'da gerçekleştrilen oylamanın sonucunun Salı günü açıklanması bekleniyor. Partinin genel başkanlığını kazanan aday başbakanlık koltuğuna da oturacak.

DW, dpa/SÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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