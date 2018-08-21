Bakanların vekalet verdiği kurbanlıklar

KİLİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın vekalet verdiği kurbanlıklar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kilis'te kestirildi.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe, özel bir kesimhanenin bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlar Ziya Selçuk, Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Varank ve eşi Esra Varank ile ATO Başkanı Baran ve milletvekili Yeğin'in TDV'ye vekalet verdiği kurbanların etlerinin, diğer kurbanlarla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi.

Kendilerine tebliğ edilmiş bu önemli görevi ifa etmenin sevincini yaşadıklarını aktaran Karatepe, şunları kaydetti:

"TDV olarak bu yıl Kurban Bayramı vesileyle 4 bin 300 kurban kesimine muvaffak olduk. Allah'ın izniyle bu ensar şehir, nüfusu 97 bin olmasına rağmen 120 bin Suriyeli kardeşimizi 7 yıldan beri bağrına basıyor. Suriyeli kardeşimizi barındıran insanlarımıza destek olmak açısından TDV olarak 4 bin 300 kurbanın burada kesimini kararlaştırmış olduk. Bu kurbanları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve misafirlerimize ulaştırmak maksadıyla yoğun şekilde gayret ediyoruz. Kendi ellerimizle emanetleri en emin bir biçimde son adrese ulaştırmanın mutluluk ve bahtiyarlığını yaşıyoruz."

Karatepe, vekalet veren başta Bakanlar olmak üzere, tüm hayırsever vatandaşlara, ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

