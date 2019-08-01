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Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

ANKARA'da, toplu sözleşme görüşmelerini protesto etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba, polis biber gazıyla müdahale etti.

Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

Muhammet BAYRAM- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, toplu sözleşme görüşmelerini protesto etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Grupta bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.
Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri ile çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bugün başlayan toplu sözleşme görüşmelerini protesto için öğle saatlerinde Bahçelievler 7'nci Cadde girişinde bir araya geldi. Gruptakiler, 'Zafer, direnen emekçinin olacak' ve 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları atarak, 'KHK ile ihraç edilen emekçiler iade edilsin' ile 'KHK’lar iptal edilsin' yazılı dövizleri taşıdı.
Polis ekipleri, görüşmelerin yapıldığı bakanlığa yürümek isteyen gruba, dağılmaları konusunda anons yaptı. Uyarıları dikkate almayan sendika üyelerini polis, biber gazıyla müdahale ederek, uzaklaştırdı. Müdahale sırasında grupta bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.

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Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesiBakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

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