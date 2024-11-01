Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi yenilendi! Şimdi de pide... Kıyma yerine bakın ne koymuşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Liste sayesinde hangi firmaların ne tür ihlaller yaptığı anlaşılırken, birçok firmanın insan sağlığını hiçe saydığı da gözler önüne serildi.

Taklit ve tağşiş listesinde vatandaşlara bugüne kadar tek tırnaklı eti, kanatlı eti sakatat kullanan firmalar tek tek ortaya çıkarken; sucuğa at ve geyik eti, kıymaya tek tırnaklı ve kanatlı eti karıştığı görülmüştü.

KIYMAYA KALP KARIŞTIRMIŞLAR

Skandallar zincirine şimdi de pide eklendi. Listeye göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren 'Er Pide Salonu' adlı işletmenin pidedeki kıymaya sakatat (kalp) karıştırıldığı ortaya çıktı.

SÖZDE DANA ETİ KULLANIYORMUŞ

Listede firmanın ürün adı bölümünde dana eti ve yağı, domates, soğan, maydanoz ve tuzdan oluşan "pide harcı" ifadesi yer aldı. Uygunsuzluk bölümünde ise "sakatat(kalp) tespiti" ifadesi yer aldı.