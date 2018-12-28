"Bakanlığın tanıtım bütçesi fona devredilecek"

BURCU ÇALIK - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın 25-30 milyon dolarlık tanıtım bütçesini, Türkiye'nin tanıtımı için kurulacak Turizm Geliştirme Fonu'na aktaracaklarını bildirdi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm politikalarında ilk kez özel sektörün de söz sahibi olmasını sağlayacak ve bir "çatı yapı" olma özelliğini taşıyacak Turizm Geliştirme Fonu'nun son aşamaya gelen çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, "50 milyon turist, 50 milyar dolar" olan 2023 turizm hedeflerini, "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak revize ettiklerini bildiren Ersoy, bu hedefe ulaşılması için atılan adımlardan birinin de Turizm Geliştirme Fonu olduğunu söyledi. Dünyada turizm gelirleri en yüksek 10 ülkeyi incelediklerini ve bu ülkelerin benzer fonlar kurarak gelirlerini artırdıklarını gördüklerini vurgulayan Ersoy, ayrıca ilk 10'da olmasa da turizm gelirlerinde çok ciddi artışlar yakalayan Singapur ve Dubai'de de bu tür bir yapının bulunduğunu dile getirdi. Ersoy, "Özellikle Dubai'nin çöl dışında turizm hazinesi yok. Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar turizm hazinesi olarak fakir bir yer ama turizm gelirleri çok hızlı yükselmiş, çok ciddi rakamlara gelmiş. Hatta turizm bir noktadan sonra turizm dışı gelirleri de tetikler hale gelmiş." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin turist sayısı bakımından ciddi rakamlara ulaştığına, artık nitelikli turiste geçmenin, "kişi başı gecelik" turizm gelirlerini arttırmanın amaçlandığına dikkati çekti. Maliyet odaklı turizmden, gelir odaklı turizme geçilmesinin zamanının geldiğini vurgulayan Ersoy, bunun için de tanıtımın çok büyük önem taşıdığını ifade etti. - "Yüzde 1'in hesabını yapmak çok gerçekçi olmuyor" Turizm yatırımcılarının yıllık cirosunun yüzde 4-5'ini tanıtıma ayırması gerektiğini belirten Ersoy, "Maalesef bazı turizm yatırımcılarımızın yüzde 1'ini bile ayırmadığını fark ettik. Hiçbir turizm tanıtımı yapmadan dolaylı bir şekilde ekonomiye yük haline gelmeye başlıyorlar. Bunun en çarpıcı örneğini 2016'da yaşadık. Turizm tanıtımına yüzde 1 bile ayırmayan arkadaşlarımız kriz olunca çok hızlı fiyat kırdılar." dedi. Markalaşma adına bir şey yapmayan bazı turizm yatırımcılarının kriz yaşanınca yüzde 50'yi aşan fiyat indirimlerine gittiğini, başkalarına gidecek yolcuyu kendilerine yönlendirsinler diye tur operatörlerine verilen komisyonları ciddi şekilde arttırdığını anlatan Ersoy, bu yaklaşımların işini doğru yapan turizm yatırımcılarına zarar verdiğini söyledi.

Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini hatırlatarak, ''Gelirleri yüzde 50 arttırmayı hedeflerken yüzde 1'in hesabını yapmak, maliyet hesabı endişesi yaşamak çok gerçekçi olmuyor." ifadesini kullandı. - "Sektör temsilcileri, STK başkanlarıyla görüşüyoruz, onlar da destekliyor" Türkiye'nin tanıtımı için hareket edecek Turizm Geliştirme Fonu'na ilişkin çalışmayı sektör paydaşlarıyla yürüttüklerini aktaran Ersoy, "Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Sektör temsilcileri, STK başkanlarıyla görüşüyoruz, onlar da destekliyor. İşi bilen gerçek turizmcilerin çok büyük bir bölümü bunu destekliyor zaten." dedi. Fonun yönetim kurulunun ağırlıklı olarak sektör temsilcilerinden oluşacağını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bakanlığımızdan bakan, bakan yardımcısı ve turizm tanıtma genel müdürü 3 kişi yönetimde yer alıyor. Geri kalan 8 kişi özel sektörden ve otel temsilcilerinden oluşuyor. Bu parayı devlet harcamıyor, devlet sadece paranın fonda toplanmasına aracılık ediyor. Fonda toplanan para ağırlıklı olarak özel sektör, otel ve turizm yatırımcılarından oluşan yönetim kurulu tarafından, onların kontrolünde, onların istediği, programladığı şekilde tanıtım için harcanıyor."

\ - "Fon tarafından kullanılmasını istiyoruz" Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu'na deniz tesisleri, deniz taşımacılığı, havaalanları gibi turizmden direkt gelir elde eden birçok sektörden pay aktarılacağını belirterek, bunun oteller için yıllık cirolarının yüzde biri, havayolları ve acenteler için yıllık cironun binde biri şeklinde planlandığını anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da fona kaynak aktaracağını bildiren Ersoy, "Kendi tanıtma bütçemizi fona kullandırıyoruz. Bakanlık olarak fonun yüzde 20-25'lik kısmını da biz oluşturuyoruz. 25-30 milyon dolar tanıtma bütçemiz var onu fona aktarıyoruz, onun fon tarafından kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu. Ersoy, "Fonda toplanan kaynağın nasıl harcanacağına devlet karar vermeyecek fon karar verecek." vurgusu yaptı. \ - ''Direkt hedefe gitmek açısından çok faydalı olacak'' Fonun turizmde fikir birliği oluşması, ortak hedeflere kilitlenmesi açısında da önem teşkil ettiğine dikkati çeken Ersoy, "Bazen bir konuyla ilgili 4 farklı STK'dan 4 farklı görüş alıyoruz. Doğru bir plan, doğru bir strateji belirlemek istiyorsanız bir fikir birliğinin oluşması lazım. Fonun direkt hedefe, sonuca gitmek açısından çok önemli, çok faydalı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.