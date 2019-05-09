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Bakanlık: 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası gerçek dışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 100 bin polisin İstanbul'a getirilerek 23 Haziran'da yapılacak seçimde oy kullandırılacağına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve seçmen listelerinin 31 Ocak itibarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Bakanlık: 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası gerçek dışı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 100 bin polisin İstanbul'a getirilerek 23 Haziran'da yapılacak seçimde oy kullandırılacağına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve seçmen listelerinin 31 Ocak itibarıyla kesinleştiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların kasıtlı olarak servis edildiği belirtildi. Bu paylaşımların yanıltıcı bir algı oluşturmaması adına, gerçek durumun kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Seçmen Kütüğü Düzenlenmesi başlıklı 33’üncü maddesinin 'Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilgileri esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilir' hükmü kapsamında 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi Kayıtları'na dayanılarak hazırlanıp, 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılmış, gelen itirazlar değerlendirilerek seçime katılacak her siyasi partiye de gönderilerek 31 Ocak tarihi itibarıyla kesinleştirilmiştir."
'BU TÜR PAYLAŞIMLAR İFTİRADIR'
Seçimlerin yenilenmesi gereken yerlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu 1683 sayılı kararda, seçmen listelerinde güncelleme yapılmayacağının net bir şekilde ifade edildiği vurgulanarak, şöyle denildi:
"31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idare seçimleri kapsamında bakanlığımızca tüm Türkiye'de kolluk görevlisi olarak jandarma ve emniyet teşkilatlarından yapılan geçici görevlendirme sayısı 6 bin 449, son 10 seçimin tamamında yapılan geçici görevlendirmenin toplamı iftira edilen rakamın yarısına bile ulaşmadığı göz önüne alındığında yapılan paylaşımların ne kadar gerçek dışı, kasıtlı olduğu kolayca anlaşılacaktır. Dolayısıyla bu tür paylaşımlar, hukuken ve fiilen mümkün olmadığı/olmayacağı çok açık olmasına rağmen güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmalarına gölge düşürmek amacıyla yapılan maksatlı bir iftiradır. Bu maksatlı itiraflar aynı zamanda mesai mefhumu gözetmeksizin terörle mücadele ve asayiş olaylarının önlenmesi için can siperane görev yapan kolluk birimlerimizi, emniyet ve jandarma teşkilatımızı derinden yaralamaktadır."

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