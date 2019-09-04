Bakanlık: 100 binden fazla Suriyeli İstanbul'dan ayrılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, başka illerde kaydı olup İstanbul'da yaşayan veya hiç kaydı olmayan Suriyeliler konusunda bakanlığın talimatıyla 12 Temmuz'dan beri yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, "Bugüne kadar hiç kaydı olmayan 4 bin 606 Suriyeli İstanbul'dan kamplara sevk edildi. İstanbul'da bulunup başka illere kayıtlı olan yaklaşık 35 bin kişiye karşılık gelen 9 bin aile İstanbul dışında kayıtlı oldukları illere gitti" dedi.

Çataklı, yaklaşık 65 bin kişinin de kayıtlı oldukları illere gitmek için İstanbul Valiliğine müracaat ettiğini belirtti.

Bin 335 Suriyelinin ise İstanbul'dan Suriye'ye gönüllü dönüş yaptığını söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı, "Bunları topladığımızda yaklaşık 100 bin rakamına ulaşıyoruz. Buna bir şey daha ilave etmek lazım, yılbaşından bu tarafa İstanbul'da değişik uyruklardan yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 53 bine ulaştı. Bunu da üzerine koyduğumuz zaman bu yıl İstanbul'da yürüttüğümüz çalışmalardaki ulaştığımız rakam, 150 bine vardı. Burada önemli bir mesafe aldık" ifadesini kullandı.