Bakanlık: 47 çocuğun mağduriyet yaşamaması için çalışma yapılıyor

ANKARA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 11 Çocuk Koruma Evi'nin hizmetlerinin belediye tarafından sonlandırılması üzerine burada kalan 47 çocuk ve gencin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet verilen 11 Çocuk Koruma Evi hizmetlerinin belediye tarafından sonlandırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak burada kalan 47 çocuk ve gencimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar tarafımızca yapılmaktadır. Söz konusu evlerde kalan 24 çocuk ve 8 reşit gencimiz olmak üzere toplam 32 kişinin sosyal incelemesi tamamlanmıştır. Çocuklarımızdan ikisi için bakım, biri için danışmanlık, ikisi için eğitim tedbiri alınması öngörülmekte olup, dört çocuğumuza da sosyoekonomik destek verilmesi planlanmaktadır. Yedi çocuğumuzun aileleri Ankara dışında ikamet ettiği için söz konusu illere sosyal inceleme yapılması için gerekli bildirimde bulunulmuştur. Çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sosyal incelemeler tamamlanarak, gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır."

