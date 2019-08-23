HABER

Bakanlık: 47 çocuğun mağduriyet yaşamaması için çalışma yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:55 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 11 Çocuk Koruma Evi'nin hizmetlerinin belediye tarafından sonlandırılması üzerine burada kalan 47 çocuk ve gencin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yapıldığı açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 11 Çocuk Koruma Evi'nin hizmetlerinin belediye tarafından sonlandırılması üzerine burada kalan 47 çocuk ve gencin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet verilen 11 Çocuk Koruma Evi hizmetlerinin belediye tarafından sonlandırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak burada kalan 47 çocuk ve gencimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar tarafımızca yapılmaktadır. Söz konusu evlerde kalan 24 çocuk ve 8 reşit gencimiz olmak üzere toplam 32 kişinin sosyal incelemesi tamamlanmıştır. Çocuklarımızdan ikisi için bakım, biri için danışmanlık, ikisi için eğitim tedbiri alınması öngörülmekte olup, dört çocuğumuza da sosyoekonomik destek verilmesi planlanmaktadır. Yedi çocuğumuzun aileleri Ankara dışında ikamet ettiği için söz konusu illere sosyal inceleme yapılması için gerekli bildirimde bulunulmuştur. Çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sosyal incelemeler tamamlanarak, gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır."

Haber: ANKARA, (DHA) -

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
GÜNCELLEME - Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanmasıGÜNCELLEME - Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması
Ayaz 67 gün sonra evine kavuştuAyaz 67 gün sonra evine kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul trafiğine Zafer Bayramı düzenlemesi

Dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.