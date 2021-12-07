Bakanlık 500 personel alacak! Sınav yok, mülakat yok!

Yazılı ve sözlü sınav yapılmadan 100 destek personeli (Temizlik görevlisi) ve 400 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 500 sözleşmeli personel alınacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.

Personel alımı için başvuruda bulunmak isteyenlerin başvuruları, 7 Aralık 2021 ile 17 aralık 2021 tarihlerinde alınacak.

Perosnel alımı başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu değerlendirmeye tabi tutulmayacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

I. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda, yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak Türk Vatandaşı olmak Kamu haklarından mahrum bulunmamak Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 sene ya da daha çok süreyle hapis cezasına veya affa

uğramış olsa bile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, irtikâp, zimmet, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni

kötüye kullanma, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

b) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az

55 ve üzeri puan almış olmak

2- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket

etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı

feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak



