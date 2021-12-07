Bakanlık 500 personel alacak! Sınav yok, mülakat yok!

Yazılı ve sözlü sınav yapılmadan 100 destek personeli (Temizlik görevlisi) ve 400 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 500 sözleşmeli personel alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.
Personel alımı için başvuruda bulunmak isteyenlerin başvuruları, 7 Aralık 2021 ile 17 aralık 2021 tarihlerinde alınacak.
Perosnel alımı başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu değerlendirmeye tabi tutulmayacak.
Başvuracak adaylarda, yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
1- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az
55 ve üzeri puan almış olmak
2- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak