Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!

AK Partili Fatih Belediyesi’nce Sultanahmet ’teki tarihi Lausos Sarayı kalıntıları üzerine “izin alınmadan” yapılan “ sahne ve oturma teraslarının kaldırılması için”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tam 7 kez belediyeyi uyardığı ortaya çıktı. 'İVEDİLİKLE KALDIRIN' DEDİK AK Partili belediye belediye “söz konusu alanda sahne ve oturma terasları yapılarak halkın kullanımına açılmasına dair herhangi bir Koruma Kurulu izni bulunmamaktadır” diyen İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “ivedilikle kaldırın” yazılarını dikkate almamış. Sahne ve terasların olduğu alan 1985 tarihinde “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.1985 tarih ve 1540 sayılı kararı ile Arkeolojik Park olarak tanımlanmış. Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’ın haberine göre; CHP’li Fazıl Uğur Soylu’nun İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yaptığı başvuru olayı ortaya çıkardı. Başvurusunda Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Koruma Alanı’nın UNESCO Dünya Mirası’nda yer aldığını anımsatan Soylu, “1/5000 ölçekli ‘Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda birinci derece koruma bölgesinde, ‘Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri’ olarak gösterilen 101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapılmış ve halka açık olarak kullanılmakta çeşitli etkinlikler yapılmaktadır” bilgisini verdi. Bu alanın yıllardır Fatih Belediyesi tarafından sahne olarak kullanıldığına dikkat çeken Soylu, kurula iki soru yöneltti:

CHP'DEN TEPKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’ne söz konusu alanın bu şekilde oturma terasları yapılarak halkın kullanıma açılmasında kurulunuzun izni var mıdır? Böyle bir izniniz yok ise, kuruldan izin alınmadan Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapısının düzenlenerek kullanıma açılmasında sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? YANIT GELDİ Soylu’nun sorularına önceki gün “Söz konusu alanda sahne ve oturma terasları yapılarak halkın kullanımına açılmasına dair herhangi bir Koruma Kurulu izni bulunmamaktadır” diye yanıt veren İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, belediyenin tam 7 kez uyarıldığını bildirdi. Bakanlığa bağlı Kurulun, AK Partili belediyeyi uyardığı resmi yazıların tarihleri şöyle: 23 Haziran 2010, 10 Nisan 2013, 30 Temmuz 2013, 23 Ekim 2014, 24 Mart 2016, 13 Temmuz 2017 ve 23 Mayıs 2018... Kurul her kararında belediyeden, “ sahne ve oturma teraslarının ivedilikle kaldırılmasını” talep etti. Kurulun son yazısında, “Söz konusu uygulamanın ivedilikle kaldırılmasına, kaldırılacak uygulamanın meydan bütünlüğü içinde farklı bir konumda projelendirilmesi durumunda değerlendirileceğine, Bakanlığımıza tahsisli Arkeolojik Park ve Sergi Alanı olarak tanımlanan bölgede tespit edilen otopark faaliyetlerinin Belediyesince kaldırılmasına” denildi.