HABER

Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın AK Partili Fatih Belediyesi'ni, Sultanahmet ’teki tarihi Lausos Sarayı kalıntıları üzerine “izin alınmadan” yapılan “ sahne ve oturma teraslarının kaldırılması için” 7 kez uyardığı öne sürüldü. CHP'li Fazıl Uğur Soylu’nun 'Bu konuda ne yapıldı?' sorusuna İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan 'İznimiz yok, ivedilikle kaldırın diye uyardık' yanıtı geldi

Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!

AK Partili Fatih Belediyesi’nce Sultanahmet ’teki tarihi Lausos Sarayı kalıntıları üzerine “izin alınmadan” yapılan “ sahne ve oturma teraslarının kaldırılması için”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tam 7 kez belediyeyi uyardığı ortaya çıktı.

'İVEDİLİKLE KALDIRIN' DEDİK

AK Partili belediye belediye “söz konusu alanda sahne ve oturma terasları yapılarak halkın kullanımına açılmasına dair herhangi bir Koruma Kurulu izni bulunmamaktadır” diyen İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “ivedilikle kaldırın” yazılarını dikkate almamış.

Sahne ve terasların olduğu alan 1985 tarihinde “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.1985 tarih ve 1540 sayılı kararı ile Arkeolojik Park olarak tanımlanmış.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’ın haberine göre; CHP’li Fazıl Uğur Soylu’nun İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yaptığı başvuru olayı ortaya çıkardı. Başvurusunda Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Koruma Alanı’nın UNESCO Dünya Mirası’nda yer aldığını anımsatan Soylu, “1/5000 ölçekli ‘Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda birinci derece koruma bölgesinde, ‘Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri’ olarak gösterilen 101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapılmış ve halka açık olarak kullanılmakta çeşitli etkinlikler yapılmaktadır” bilgisini verdi. Bu alanın yıllardır Fatih Belediyesi tarafından sahne olarak kullanıldığına dikkat çeken Soylu, kurula iki soru yöneltti:

CHP'DEN TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’ne söz konusu alanın bu şekilde oturma terasları yapılarak halkın kullanıma açılmasında kurulunuzun izni var mıdır?

Böyle bir izniniz yok ise, kuruldan izin alınmadan Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapısının düzenlenerek kullanıma açılmasında sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?

YANIT GELDİ

Soylu’nun sorularına önceki gün “Söz konusu alanda sahne ve oturma terasları yapılarak halkın kullanımına açılmasına dair herhangi bir Koruma Kurulu izni bulunmamaktadır” diye yanıt veren İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, belediyenin tam 7 kez uyarıldığını bildirdi. Bakanlığa bağlı Kurulun, AK Partili belediyeyi uyardığı resmi yazıların tarihleri şöyle:

23 Haziran 2010, 10 Nisan 2013, 30 Temmuz 2013, 23 Ekim 2014, 24 Mart 2016, 13 Temmuz 2017 ve 23 Mayıs 2018...

Kurul her kararında belediyeden, “ sahne ve oturma teraslarının ivedilikle kaldırılmasını” talep etti. Kurulun son yazısında, “Söz konusu uygulamanın ivedilikle kaldırılmasına, kaldırılacak uygulamanın meydan bütünlüğü içinde farklı bir konumda projelendirilmesi durumunda değerlendirileceğine, Bakanlığımıza tahsisli Arkeolojik Park ve Sergi Alanı olarak tanımlanan bölgede tespit edilen otopark faaliyetlerinin Belediyesince kaldırılmasına” denildi.

KURUL KARARINDA TARİHİ ALAN BÖYLE ANLATILDI

101 ada, 48 parsel aynı zamanda Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.1985 gün ve 1540 sayılı kararı ile Arkeolojik Park olarak tanımlanmıştır. 101 ada 48 parselde bulunan Bizans dönemi Antiochos Sarayı ve St. Euphemia Martirionu kilise kalıntıları, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2005 gün ve 405 sayılı kararı ile bir kez daha korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

PARTNERAt üstündeki bu kişi... Yıl: 1922At üstündeki bu kişi... Yıl: 1922
Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!
Hiranur ve ailesi karardan memnun: Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayırHiranur ve ailesi karardan memnun: Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Fatih Belediyesi Sultanahmet Lausos Sarayı

En Çok Okunan Haberler

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

İlginizi Çekebilir

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

Atatürkçü Düşünce Derneği 30 Ağustos’ta sokakta

Atatürkçü Düşünce Derneği 30 Ağustos’ta sokakta

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den 30 Ağustos mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den 30 Ağustos mesajı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

Başkan Öz'den 30 Ağustos Mesajı

Başkan Öz'den 30 Ağustos Mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.