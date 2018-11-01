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Bakanlık açıkladı: Son 24 saatte 19 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 13:15 | Son Güncelleme

İç güvenlik operasyonlarında son 24 saatte Șırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıkladı: Son 24 saatte 19 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan son 24 saatte düzenlenen operasyonların bilançosu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında son 24 saat içerisinde düzenlenen operasyonlarda, Şırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

GABAR SORUMLUSU DA YAKALANDI

Öte yandan dün yapılan açıklamada da, terör örgütü PKK'nın Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci'nin Şırnak'ta sağ ele yakalandığı belirtilmişti.

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İçişleri Bakanlığı şırnak Diyarbakır

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