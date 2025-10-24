Bakanlık açıkladı: Taklit-tağşiş gıdalar listesine 20 yeni ürün eklendi! Tarhanada gıda boyası, lahmacunda kanatlı et tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 20 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor.

'TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR'

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

20 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Listeye 1'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 20 yeni ürün daha eklendi. Listede tarhana, sucuk, kıyma ve bal gibi ürünler yer aldı.

TARHANADA GIDA BOYASI, LAHMACUN HARCINDA KANATLI ET BELİRLENDİ

Yapılan son testlerde, bazı markaların 'tarhana' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi. Bal ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Et ve et ürünleri markasında ise lahmacun harcında kanatlı et olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA